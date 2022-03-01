«Сбер» повысил ипотечные ставки на 0,8%

УрБК, Москва, 08.08.2023. «Сбер» увеличил ипотечные ставки по базовым ипотечным программам на 0,8%. На первичном рынке жилья она теперь составляет минимум 11,4%, на вторичном — 11,7%, сообщается на сайте кредитной организации.



Напомним, что 21 июля 2023 года Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% после длительной паузы.