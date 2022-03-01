«Сбер» повысил ипотечные ставки на 0,8%

УрБК, Москва, 01.03.2022. «Сбербанк» и ВТБ повысили ставки по кредитам наличными до 21,9-29,9% и 15,9-32,9% ...15.07.2015 САИЖК снизило процентные ставки по ипотеке на вторичном рынке на 0,4-1,2%
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2015. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) снизило процентные ...15.01.2015 ВТБ24 повысил процентные ставки по ипотечным программам на 1-2 п.п.
УрБК, Москва, 15.01.2015. Банк ВТБ 24 повысил 15 января процентные ставки по ипотечным кредитам на 1 процентный пункт. ...11.12.2014 ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 10,5%
УрБК, Москва, 11.12.2014. ЦБ РФ повысил сегодня ключевую ставку на 1% — до 10,5%, сообщается на сайте регулятора. ...28.08.2012 ОАО «Альфа-Банк» повысило ставки по ипотечным кредитам для бизнеса
УрБК, Москва, 28.08.2012. Альфа-Банк повысил ставки по ипотечным программам для заемщиков, относящихся к категории ...