Официальный курс доллара США вырос на 1,7 руб., евро — на 2,2 руб.

УрБК, Москва, 08.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 августа 2023 года. Курс долл. США вырос на 1,75 руб., до 96,56 руб., евро — на 2,21 руб., до 106,05 руб.