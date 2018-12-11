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Вчера, 16:44

В России с начала 2023 года на 34% вырос объем продаж новых автобусов

УрБК, Москва, 07.08.2023. В России за семь месяцев 2023 года продано 9 тыс. 639 новых автобусов. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

В июле 2023 года в стране реализовано 1 тыс. 102 новых автобуса (плюс 22%).

Большая часть автобусного рынка приходится на отечественную марку PAZ (свыше 40%).

Так, за прошлый месяц число продаж данной марки составило 465 шт. (плюс 54%). На втором месте китайский Yutong — 248 шт. (рост в 3,1 раза за счет низкой сравнительной базы), на третьем — российский Volgabus — 72 шт. (минус 18%). Далее следуют отечественный NEFAZ — 67 шт. (рост в 4,8 раза), белорусский MAZ — 43 шт. (минус 79%).

Наиболее популярными моделями в июле оказались PAZ 3204 — 195 ед., PAZ 3206 — 112 ед., PAZ 3205 — 95 ед., Yutong ZK6938HB9 — 83 ед., Volgabus 4298 — 72 ед.
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