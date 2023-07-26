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Вчера, 12:01

В России лимит по микрозаймам «до зарплаты» достиг уровня 88%

УрБК, Москва, 07.08.2023. По итогам июня и июля выбираемый клиентами лимит по микрозаймам на срок до 30 дней и сумму до 30 тыс. руб. составил 88%. Это максимальный показатель с 2020 года. С января он вырос на 5%, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных MoneyMan и участников рынка.

Представители микрофинансовых организаций (МФО) связывают происходящее с инфляцией, новыми требованиями регулятора и подстройкой под текущие экономические условия. Гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров отметил, что нововведения стимулируют усилить требования к заемщикам и снизить доступные им лимиты. Таким образом МФО пытаются оптимизировать риски на фоне грядущего снижения маржинальности, при этом соответствуя требованиям регулятора.
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