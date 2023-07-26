В России лимит по микрозаймам «до зарплаты» достиг уровня 88%

По итогам июня и июля выбираемый клиентами лимит по микрозаймам на срок до 30 дней и сумму до 30 тыс. руб. составил ...26.07.2023 Банк России планирует ужесточить требования к микрофинансовым организациям
УрБК, Москва, 26.07.2023. Банк России заявил представителям микрофинансовых организаций (МФО) о намерениях ужесточить ...22.11.2022 Банк России ограничил выдачу потребительских кредитов
УрБК, Москва, 22.11.2022. Банк России ввел макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребительским займам. ...30.03.2018 ЦБ ужесточит регулирование деятельности микрофинансовых организаций
ЦБ принял решение ужесточить регулирование микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ...30.03.2018 ЦБ ужесточит регулирование деятельности микрофинансовых организаций
УрБК, Москва, 30.03.2018. ЦБ принял решение ужесточить регулирование микрофинансовых организаций (МФО). Об этом ...