В России лимит по микрозаймам «до зарплаты» достиг уровня 88%

УрБК, Москва, 07.08.2023. По итогам июня и июля выбираемый клиентами лимит по микрозаймам на срок до 30 дней и сумму до ...11.02.2020 Предельная долговая нагрузка большинства российских заемщиков МФО превышает 50%
УрБК, Москва, 11.02.2020. У большинства российских заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) показатель долговой ...30.03.2018 ЦБ ужесточит регулирование деятельности микрофинансовых организаций
ЦБ принял решение ужесточить регулирование микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ...30.03.2018 ЦБ ужесточит регулирование деятельности микрофинансовых организаций
УрБК, Москва, 30.03.2018. ЦБ принял решение ужесточить регулирование микрофинансовых организаций (МФО). Об этом ...23.04.2014 ЦБ обяжет МФО создавать резервы на возможные потери по займам
УрБК, Москва, 23.04.2014. Банк России намерен обязать микрофинансовые организации формировать резервы на возможные ...