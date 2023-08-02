Официальный курс доллара США вырос на 1 руб., евро — на 1,3 руб.

УрБК, Москва, 04.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 августа 2023 года. Курс долл. США вырос на 1,02 руб., до 94,80 руб., евро — на 1,30 руб., до 103,83 руб.