Официальный курс доллара США вырос на 1 руб., евро — на 1,3 руб.

УрБК, Москва, 04.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 августа 2023 года. Курс долл. ...Вчера, 09:42 Официальный курс доллара США вырос на 1 руб., евро — на 1,2 руб.
УрБК, Москва, 03.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 августа 2023 года. Курс долл. ...02.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро снизился на 24 коп.
УрБК, Москва, 02.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 августа 2023 года. Курс долл. ...01.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 61 коп., евро — на 25 коп.
УрБК, Москва, 01.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 августа 2023 года. Курс долл. ...23.05.2023 Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 23.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 мая 2023 года. Курс долл. США ...