Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-июне вырос на 23%

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...10.02.2023 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-декабре 2022 года вырос на 4%
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...15.02.2022 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-декабре вырос на 10%
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2022. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в ...16.08.2021 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в I полугодии вырос на 3%
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2021. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в ...27.07.2020 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в I полугодии вырос на 1,3%
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2020. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в ...