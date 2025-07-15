УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 13:37

Объем выполненных строительных работ в Свердловской области в январе-июне вырос на 11%

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. В Свердловской области объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-июне 2025 года составил 277 млрд 315,5 млн руб. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 11,3%.

В июне объем строительных работ снизился на 1,7% год к году, до 54 млрд 734,2 млн руб.
