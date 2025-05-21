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Объем выполненных строительных работ в Свердловской области за год вырос на 17%

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2025. В Свердловской области объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в январе-апреле 2025 года составил 174 млрд 593,4 млн руб. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.

По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 17,3%.

В апреле объем строительных работ увеличился на 25% по сравнению с предыдущим месяцем, до 57 млрд 967,5 млн руб.
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