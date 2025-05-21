Объем выполненных строительных работ в Свердловской области за год вырос на 17%

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2025. В Свердловской области объем выполненных по виду деятельности «Строительство» в I ...10.09.2024 Объем выполненных строительных работ в УрФО за год вырос на 5%
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. В Уральском федеральном округе (УрФО) объем работ, выполненных по виду деятельности ...10.06.2024 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос на 28%
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...01.03.2024 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос почти на 50%
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе 2024 года составил 26 млрд ...12.02.2024 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос на 23,8%
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-декабре 2023 года составил ...