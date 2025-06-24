Объем выполненных строительных работ в Свердловской области в январе-мае вырос на 15%

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2025. В Свердловской области объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в ...21.05.2025 Объем выполненных строительных работ в Свердловской области за I квартал вырос на 10%
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2025. В Свердловской области объем выполненных по виду деятельности «Строительство» в I ...08.04.2024 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос на 38%
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-феврале 2024 года составил ...01.03.2024 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос почти на 50%
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе 2024 года составил 26 млрд ...12.02.2024 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос на 23,8%
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-декабре 2023 года составил ...