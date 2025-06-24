Объем выполненных строительных работ в Свердловской области в январе-мае вырос на 15%

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2025. В Свердловской области объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-мае 2025 года составил 222 млрд 581,3 млн руб. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.



По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 15%.



В мае объем строительных работ увеличился на 7,3% год к году, до 47 млрд 987,9 млн руб.