Курс евро с начала торгов вырос на 0,88%

УрБК, Москва, 04.08.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 95,11 руб., евро — 104,14 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,13%, европейской — на 0,88%.

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