Официальный курс доллара США вырос на 93 коп., евро — на 60 коп.

УрБК, Москва, 03.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 августа 2023 года. Курс долл. ...02.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро снизился на 24 коп.
УрБК, Москва, 02.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 августа 2023 года. Курс долл. ...01.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 61 коп., евро — на 25 коп.
УрБК, Москва, 01.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 августа 2023 года. Курс долл. ...31.05.2023 Официальный курс доллара США вырос на 63 коп., евро — на 61 коп.
УрБК, Москва, 31.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 мая 2023 года. Курс долл. США ...24.05.2023 Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 5 коп.
УрБК, Москва, 24.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 мая 2023 года. Курс долл. США ...