Официальный курс доллара США вырос на 93 коп., евро — на 60 коп.

УрБК, Москва, 04.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 августа 2023 года. Курс долл. США вырос на 93,82 коп., до 93,77 руб., евро — на 60,42 коп., до 102,53 руб.