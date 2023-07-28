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Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,53%

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 24 по 31 июля выросли на 0,53% и составили 63,47 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,41%, до 48,58 руб. Бензин АИ-95 — на 0,4%, до 52,33 руб.

Стоимость дизельного топлива за указанный период выросла на 0,27% и составила 59,77 руб.
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