Компания Брусника отреставрирует флигель на улице Горького в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Компания Брусника получила разрешение на реставрацию усадьбы Злоказова на улице ...10.10.2022 Брусника получила разрешение на реставрацию особняка середины XIX века на улице Горького в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2022. Девелоперская компания Брусника получила разрешение на реставрацию очередного объекта ...07.05.2021 Глава Екатеринбурга утвердил условия приватизации семи муниципальных объектов
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановления об условиях приватизации ...12.02.2013 ООО «Брусника—Урал» вело земляные работы на территории памятника культуры
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2013. Министерство по управлению государственным имуществом обнаружило нарушения ...21.10.2010 Росохранкультура: Снос объекта культурного наследия «Двухэтажный флигель усадьбы Жирякова» в Екатеринбурге был незаконен
УрБК, Москва, 21.10.2010. Росохранкультура направила в Генеральную прокуратуру РФ материалы по факту уничтожения в ...