Компания Брусника отреставрирует флигель на улице Горького в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. Застройщик Брусника получил разрешение на реставрацию двухэтажного флигеля на улице Горького. Объект является частью Центральной электростанции и имеет статус объекта культурного наследия, сообщает пресс-служба компании.



Здание появилось в конце XIX века на месте усадьбы купцов Харитоновых. Предполагалось, что здесь будут жить рабочие. Через несколько лет после возврата дом решили увеличить. С этого момента он переживал одну реконструкцию за другой. В ходе преобразований внутренние стены превращались в наружные, закладывались кирпичом межкомнатные проемы, возводились новые перегородки, менялись назначение флигеля и его планировка.



«Мы планируем отреставрировать здание и превратить в наш офис. Восстановим утраченные элементы декора; сделаем основной вход там, где он был изначально; вернем на место металлический козырек над ним; расчистим фасад от поздних слоев краски и воссоздадим первоначальный цвет», — рассказали в пресс-службе Брусники.