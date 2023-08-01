Официальный курс доллара США вырос на 1 руб., евро — на 1,2 руб.

УрБК, Москва, 03.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 августа 2023 года. Курс долл. США вырос на 1,06 руб., до 92,84 руб., евро — на 1,22 руб., до 101,92 руб.