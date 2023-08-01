УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:42

Официальный курс доллара США вырос на 1 руб., евро — на 1,2 руб.

УрБК, Москва, 03.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 августа 2023 года. Курс долл. США вырос на 1,06 руб., до 92,84 руб., евро — на 1,22 руб., до 101,92 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 09:25 Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро снизился на 24 коп.

УрБК, Москва, 02.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 августа 2023 года. Курс долл. ...

01.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 61 коп., евро — на 25 коп.

УрБК, Москва, 01.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 августа 2023 года. Курс долл. ...

24.05.2023 Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 5 коп.

УрБК, Москва, 24.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 мая 2023 года. Курс долл. США ...

23.05.2023 Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро — на 21 коп.

УрБК, Москва, 23.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 мая 2023 года. Курс долл. США ...

17.05.2023 Официальный курс доллара США вырос на 87 коп., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 17.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 мая 2023 года. Курс долл. США ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дождиСегодня, 09:18В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (74)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18