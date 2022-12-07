Число выданных ипотечных кредитов в РФ за квартал выросло на 38%

УрБК, Москва, 02.08.2023. Количество выданных во II квартале 2023 года ипотечных кредитов выросло на 38% по сравнению с предыдущим кварталом и достигло 479 тыс. ед. Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



Согласно исследованию, из всего количества выданных в апреле-июне ипотечных кредитов 130 тыс. пришлось на первичный рынок, 349 тыс. — на вторичный. При этом на последнем число выдач ипотек во II квартале относительно I увеличилось значительнее — на 40,5% (на первичном рынке рост составил 33,3%).



Что касается объема кредитования, весь рынок вырос за квартал на 39%. Всего за апрель-июнь этого года было выдано кредитов на общую сумму 1 трлн 773 млрд руб., что является максимальным квартальным показателем за всю историю наблюдений.



Помимо этого, по итогам II квартала текущего года объем просроченной задолженности в целом по РФ составил 60 млрд руб.: 5,1 млрд руб. приходится на первичный рынок, 54,9 млрд руб. — на вторичный.