УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:45

Число выданных ипотечных кредитов в РФ за квартал выросло на 38%

УрБК, Москва, 02.08.2023. Количество выданных во II квартале 2023 года ипотечных кредитов выросло на 38% по сравнению с предыдущим кварталом и достигло 479 тыс. ед. Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

Согласно исследованию, из всего количества выданных в апреле-июне ипотечных кредитов 130 тыс. пришлось на первичный рынок, 349 тыс. — на вторичный. При этом на последнем число выдач ипотек во II квартале относительно I увеличилось значительнее — на 40,5% (на первичном рынке рост составил 33,3%).

Что касается объема кредитования, весь рынок вырос за квартал на 39%. Всего за апрель-июнь этого года было выдано кредитов на общую сумму 1 трлн 773 млрд руб., что является максимальным квартальным показателем за всю историю наблюдений.

Помимо этого, по итогам II квартала текущего года объем просроченной задолженности в целом по РФ составил 60 млрд руб.: 5,1 млрд руб. приходится на первичный рынок, 54,9 млрд руб. — на вторичный.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.12.2022 В Свердловской области количество выданных ипотечных кредитов на первичном рынке за месяц снизилось на 27%

Число выданных в октябре 2022 года ипотечных кредитов на первичном рынке жилья в Свердловской области снизилось на 27% ...

07.12.2022 В Свердловской области количество выданных ипотечных кредитов на первичном рынке за месяц снизилось на 27%

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. Число выданных в октябре 2022 года ипотечных кредитов на первичном рынке жилья в ...

18.08.2022 Число выданных ипотечных кредитов на Южном Урале за месяц выросло на 42%

УрБК, Челябинск, 18.08.2022. В Челябинской области в июле 2022 года был выдан 1 тыс. 941 ипотечный кредит. Это на ...

10.05.2016 ОКБ: Объем выдачи розничных кредитов за год вырос в 1,5 раза

УрБК, Москва, 10.05.2016. Количество выданных розничных кредитов в I квартале 2016 года выросло по сравнению с ...

30.07.2015 Во II квартале 2015 года рынок розничного кредитования вырос на 34%

УрБК, Москва, 30.07.2015. Совокупно банки во II квартале выдали на 34% кредитов больше, чем в I квартале, а объем новых ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дождиСегодня, 09:18В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (74)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18