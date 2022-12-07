Число выданных ипотечных кредитов в РФ за квартал выросло на 38%

Число выданных в октябре 2022 года ипотечных кредитов на первичном рынке жилья в Свердловской области снизилось на 27% ...07.12.2022 В Свердловской области количество выданных ипотечных кредитов на первичном рынке за месяц снизилось на 27%
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. Число выданных в октябре 2022 года ипотечных кредитов на первичном рынке жилья в ...18.08.2022 Число выданных ипотечных кредитов на Южном Урале за месяц выросло на 42%
УрБК, Челябинск, 18.08.2022. В Челябинской области в июле 2022 года был выдан 1 тыс. 941 ипотечный кредит. Это на ...10.05.2016 ОКБ: Объем выдачи розничных кредитов за год вырос в 1,5 раза
УрБК, Москва, 10.05.2016. Количество выданных розничных кредитов в I квартале 2016 года выросло по сравнению с ...30.07.2015 Во II квартале 2015 года рынок розничного кредитования вырос на 34%
УрБК, Москва, 30.07.2015. Совокупно банки во II квартале выдали на 34% кредитов больше, чем в I квартале, а объем новых ...