В Екатеринбурге маткапитал покроет 15% от средней стоимости «двушки» на вторичном рынке жилья

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квартир с четырьмя и более комнатами на вторичном ...01.06.2023 Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для покупки «однушки» на вторичном рынке жилья
УрБК, Челябинск, 01.06.2023. Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для приобретения однокомнатной квартиры ...01.06.2023 Жителям Екатеринбурга понадобятся 83 средние зарплаты для покупки «однушки» на первичном рынке жилья
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Жителям Екатеринбурга понадобятся 74 средние зарплаты для приобретения однокомнатной ...25.05.2023 В Екатеринбурге жилье на первичном рынке на 8% дороже «вторички»
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке ...18.05.2023 «Авито»: В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке недвижимости за год выросла на 7%
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле ...