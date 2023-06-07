В Екатеринбурге маткапитал покроет 15% от средней стоимости «двушки» на вторичном рынке жилья

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. В Екатеринбурге материнский капитал покрывает 15% от средней стоимости двухкомнатной квартиры на вторичном рынке (5,15 млн руб.) и 12% — на первичном (6,7 млн руб.). Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



В целом по стране на вторичном рынке маткапитал компенсирует 17% средней стоимости жилья, а на первичном — только 12%. При этом средняя цена «двушки» на вторичном рынке РФ в конце июля 2023 года составила 4,5 млн руб., а на первичном — 6,6 млн руб.



Среди российских городов-миллионников выгоднее всего использовать маткапитал на покупку «двушки» на вторичном рынке в Челябинске (средняя стоимость квартиры такого формата — 3,7 млн руб., 21% может покрыть маткапитал), Волгограде (4 млн руб., 19%), Перми (4,2 млн руб., 18%) и Омске (4,4 млн руб., 18%).