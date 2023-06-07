УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:46

В Екатеринбурге маткапитал покроет 15% от средней стоимости «двушки» на вторичном рынке жилья

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. В Екатеринбурге материнский капитал покрывает 15% от средней стоимости двухкомнатной квартиры на вторичном рынке (5,15 млн руб.) и 12% — на первичном (6,7 млн руб.). Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

В целом по стране на вторичном рынке маткапитал компенсирует 17% средней стоимости жилья, а на первичном — только 12%. При этом средняя цена «двушки» на вторичном рынке РФ в конце июля 2023 года составила 4,5 млн руб., а на первичном — 6,6 млн руб.

Среди российских городов-миллионников выгоднее всего использовать маткапитал на покупку «двушки» на вторичном рынке в Челябинске (средняя стоимость квартиры такого формата — 3,7 млн руб., 21% может покрыть маткапитал), Волгограде (4 млн руб., 19%), Перми (4,2 млн руб., 18%) и Омске (4,4 млн руб., 18%).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.06.2023 В Екатеринбурге четырехкомнатные квартиры на вторичном рынке за год подешевели на 2%

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квартир с четырьмя и более комнатами на вторичном ...

01.06.2023 Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для покупки «однушки» на вторичном рынке жилья

УрБК, Челябинск, 01.06.2023. Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для приобретения однокомнатной квартиры ...

01.06.2023 Жителям Екатеринбурга понадобятся 83 средние зарплаты для покупки «однушки» на первичном рынке жилья

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Жителям Екатеринбурга понадобятся 74 средние зарплаты для приобретения однокомнатной ...

25.05.2023 В Екатеринбурге жилье на первичном рынке на 8% дороже «вторички»

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке ...

18.05.2023 «Авито»: В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке недвижимости за год выросла на 7%

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дождиСегодня, 09:18В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (74)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18