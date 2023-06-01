В Екатеринбурге маткапитал покроет 15% от средней стоимости «двушки» на вторичном рынке жилья

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. В Екатеринбурге материнский капитал покрывает 15% от средней стоимости двухкомнатной ...01.06.2023 Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для покупки «однушки» на вторичном рынке жилья
УрБК, Челябинск, 01.06.2023. Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для приобретения однокомнатной квартиры ...18.05.2023 «Авито»: В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке недвижимости за год выросла на 7%
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле ...13.10.2022 Средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке Челябинска составила 58 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 13.10.2022. В Челябинске средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составляет 2,77 млн руб., а ...09.08.2022 В Челябинске средняя цена 1 кв. метра небольшой квартиры на вторичном рынке с начала года выросла на 19%
УрБК, Челябинск, 09.08.2022. В Челябинске средняя цена одного квадратного метра квартиры площадью до 32 кв. м. на ...