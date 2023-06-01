УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. В Екатеринбурге материнский капитал покрывает 15% от средней стоимости двухкомнатной ...

В Екатеринбурге маткапитал покроет 15% от средней стоимости «двушки» на вторичном рынке жилья

Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для покупки «однушки» на вторичном рынке жилья

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле ...

«Авито»: В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке недвижимости за год выросла на 7%

УрБК, Челябинск, 13.10.2022. В Челябинске средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составляет 2,77 млн руб., а ...

В Челябинске средняя цена 1 кв. метра небольшой квартиры на вторичном рынке с начала года выросла на 19%

УрБК, Челябинск, 09.08.2022. В Челябинске средняя цена одного квадратного метра квартиры площадью до 32 кв. м. на ...