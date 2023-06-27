В Челябинске маткапитал может покрыть пятую часть стоимости «двушки» на вторичном рынке жилья

В Екатеринбурге материнский капитал покрывает 15% от средней стоимости двухкомнатной квартиры на вторичном рынке (5,15 ...

В Екатеринбурге маткапитал покроет 15% от средней стоимости «двушки» на вторичном рынке жилья

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. В Екатеринбурге материнский капитал покрывает 15% от средней стоимости двухкомнатной ...

В Екатеринбурге маткапитал покроет 15% от средней стоимости «двушки» на вторичном рынке жилья

УрБК, Челябинск, 27.06.2023. В Челябинске средняя стоимость жилья на вторичном рынке по итогам первых трех недель июня ...

Челябинск стал лидером рейтинга по годовому росту средней цены на вторичное жилье

Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для покупки «однушки» на вторичном рынке жилья

В Челябинске средняя цена 1 кв. метра небольшой квартиры на вторичном рынке с начала года выросла на 19%

УрБК, Челябинск, 09.08.2022. В Челябинске средняя цена одного квадратного метра квартиры площадью до 32 кв. м. на ...