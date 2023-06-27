В Челябинске маткапитал может покрыть пятую часть стоимости «двушки» на вторичном рынке жилья

В Екатеринбурге материнский капитал покрывает 15% от средней стоимости двухкомнатной квартиры на вторичном рынке (5,15 ...Вчера, 16:46 В Екатеринбурге маткапитал покроет 15% от средней стоимости «двушки» на вторичном рынке жилья
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. В Екатеринбурге материнский капитал покрывает 15% от средней стоимости двухкомнатной ...27.06.2023 Челябинск стал лидером рейтинга по годовому росту средней цены на вторичное жилье
УрБК, Челябинск, 27.06.2023. В Челябинске средняя стоимость жилья на вторичном рынке по итогам первых трех недель июня ...01.06.2023 Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для покупки «однушки» на вторичном рынке жилья
УрБК, Челябинск, 01.06.2023. Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для приобретения однокомнатной квартиры ...09.08.2022 В Челябинске средняя цена 1 кв. метра небольшой квартиры на вторичном рынке с начала года выросла на 19%
УрБК, Челябинск, 09.08.2022. В Челябинске средняя цена одного квадратного метра квартиры площадью до 32 кв. м. на ...