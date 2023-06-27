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В Челябинске маткапитал может покрыть пятую часть стоимости «двушки» на вторичном рынке жилья

УрБК, Челябинск, 03.08.2023. В Челябинске материнский капитал покрывает 21% от средней стоимости двухкомнатной квартиры на вторичном рынке (3,7 млн руб.) и 15% — на первичном (5,2 млн руб.). Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

При этом Челябинск стал городом, в котором выгоднее всего использовать маткапитал для покрытия расходов на покупку двухкомнатной квартиры на «вторичке». В этот список также попали Волгоград (4 млн руб., 19%), Пермь (4,2 млн руб., 18%) и Омск (4,4 млн руб., 18%).

Что касается первичного рынка жилья, большую долю расходов на приобретение «двушки» маткапитал покроет в Волгограде (средняя цена «двушки» в новостройке — 4,8 млн руб., маткапитал составил 16% стоимости), Челябинске и Перми (в обоих городах 5,2 млн руб., 15%), Самаре и Ростове-на-Дону (5,5 млн руб., 14%).
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