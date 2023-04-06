Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о планах по строительству отдельного здания для школы искусств № 11

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в программе «Екатеринбург. Алексей Орлов» для ...12.10.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ознакомился с ходом реконструкции гимназии № 40
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня проконтролировал ход реконструкции гимназии № ...07.10.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подвел итоги первой рабочей недели октября
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2022. Глава Екатеринбурга в своем Telegram-канале подвел итоги первой рабочей недели октября. ...04.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал открыть новое здание гимназии № 40 на год раньше запланированного срока
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил с проверкой стройку нового корпуса для ...29.12.2021 В Екатеринбурге закончен капитальный ремонт школы № 24 в поселке Изоплит
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 28 декабря посетил здание школы № 24, где закончился ...