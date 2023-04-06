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Вчера, 16:01

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о планах по строительству отдельного здания для школы искусств № 11

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Для детской школы искусств № 11 будет построено отдельное здание на улице Черепанова. Сейчас учреждение, где занимаются 400 детей, вынуждено занимать крыло здания лицея № 12. Эскизный проект подготовят к середине августа, а на 2024 год будут закладываться деньги на проектирование и строительство. Об этом рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе объезда объектов образования.

Как сообщает пресс-служба администрации города, новое здание вместит 750 учащихся. В нем должны быть хореографическое и художественное отделения, три репетиционных зала для хореографии, помещения для хранения костюмов, музей «Русская изба», выставочный зал и концертный зал минимум на 250 человек.

Кроме того, А. Орлов ознакомился с ходом реконструкции бассейна в лицее № 12, который не использовался с 2009 года. Большая часть работ уже выполнена, в том числе подготовка систем отопления, вентиляции, ремонт чаши, замена окон и дверей. Приобретены инвентарь, мебель и необходимое оборудование.

«Открытие бассейна — долгожданное событие, потому что это очень востребованный объект для обучения плаванию детей. Мы привлекли нашу детскую спортивную школу «Юность» и выделили финансирование управлению образования Верх-Исетского района. В настоящее время реконструкция бассейна завершается и с 1 сентября у ребят появится возможность его посещать. Я проверил ход реконструкции, все идет по плану. Осталось чуть меньше месяца на пусконаладочные работы», — подвел итог глава Екатеринбурга.
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