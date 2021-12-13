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Вчера, 15:43

В Свердловской области в 2024 году тарифы на ЖКХ могут вырасти на 11%

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. В Свердловской области планируют повысить тарифы на ЖКХ на 11% с середины июля 2024 года. Соответствующее предложение Региональной энергетической комиссии опубликовано на портале правовой информации области.

Муниципалитеты смогут отклониться от показателя в 11% еще на 4%.

Уточним, что прошлое повышение тарифов в Свердловской области произошло в декабре 2022 года.
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