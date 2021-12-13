В Свердловской области в 2024 году тарифы на ЖКХ могут вырасти на 11%

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. Региональные власти к 2024 году планируют увеличить инвестиции в основной капитал ...01.10.2021 В 2022-2024 годах тарифы на электричество в России будут расти на 5% в год
Тарифы на электроэнергию в России в 2022-2024 годах будут расти на 5% ежегодно. Также вырастет стоимость ее передачи. ...01.10.2021 В 2022-2024 годах тарифы на электричество в России будут расти на 5% в год
УрБК, Москва, 01.10.2021. Тарифы на электроэнергию в России в 2022-2024 годах будут расти на 5% ежегодно. Также ...27.12.2011 Председатель Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир Гришанов: в первом полугодии роста тарифов не будет
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2011. Особенности регулируемых тарифов на территории Свердловской области обсуждались на ...20.01.2010 Председатель Региональной энергетической комиссии по Свердловской области Николай Подкопай: В 2010 году повышение платежей граждан Свердловской области по ЖКХ не превысит 30%
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2010. «В 2010 году в Свердловской области планируется повышение тарифов на услуги ЖКХ. Так, ...