В Свердловской области в 2024 году тарифы на ЖКХ могут вырасти на 11%

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. Региональные власти к 2024 году планируют увеличить инвестиции в основной капитал ...

Свердловские власти к 2024 году планируют увеличить инвестиции в основной капитал на 35%

В 2022-2024 годах тарифы на электричество в России будут расти на 5% в год

Тарифы на электроэнергию в России в 2022-2024 годах будут расти на 5% ежегодно. Также вырастет стоимость ее передачи. ...