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В Екатеринбурге до конца августа продлили закрытие движения транспорта по улице Серафимы Дерябиной

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. В Екатеринбурге до 31 августа продлили сроки закрытия движения автомобильного транспорта по ул. Серафимы Дерябиной в районе ее пересечения с ул. Академика Бардина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Причина перекрытия улицы — строительство трамвайной линии в Академический район.

Как отмечают в горадминистрации, строительство трамвайных путей ведется для повышения транспортной доступности восьмого района уральской столицы.
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