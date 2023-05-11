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Вчера, 14:44

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил о необходимости более широкого применения концессий

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о необходимости более частого применения механизма концессий и развития его потенциала. В том числе его следует использовать в ЖКХ и дорожном строительстве, сообщает департамент информационной политики региона.

«Я думаю, что мы уделим этому дополнительное внимание, возможно даже будет создан отдельный орган государственной власти для внедрения механизма концессий не только в ЖКХ, поскольку это и дороги, и сфера услуг, и теплоснабжение, и водоснабжение, и электроснабжение — все то, чем мы занимаемся вместе с муниципалитетом», — рассказал Е. Куйвашев в ходе выступления в Законодательном собрании.

Сейчас в Свердловской области реализуются 74 концессионных соглашения. В январе губернатор подписал распоряжение, утверждающее перечень объектов, которые можно строить или реконструировать по принципам государственно-частного партнерства. Инвесторам доступны для рассмотрения 11 объектов.
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