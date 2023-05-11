Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил о необходимости более широкого применения концессий

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. Губернатор Свердловской области передал Екатеринбургу партию новых белорусских ...30.03.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил двухлетнюю программу обновления коммунальной инфраструктуры региона
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В Свердловской области утверждена двухлетняя программа модернизации коммунальной ...10.03.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил за три года отремонтировать более 190 дорожных участков
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. Минтрансу Свердловской области поручено в течение 2023-2025 годов отремонтировать более ...05.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил новые направления сотрудничества региона с Казахстаном
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе промышленной выставки ...15.10.2012 Евгений Куйвашев одобрил проект строительства хоккейного комплекса в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2012. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одобрил проект строительства ...