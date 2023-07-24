ММК получил премию правительства РФ за внедрение лучших практик управления

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. ЕВРАЗ ЗСМК отмечен дипломом премии правительства РФ в области качества. Высокую награду ...10.10.2022 ММК стал финалистом международной премии благодаря современным методам работы с персоналом
УрБК, Магнитогорск, 10.10.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вышел в финал международной премии ...22.11.2018 Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников стал лауреатом премии «Директор года»
УрБК, Магнитогорск, 22.11.2018. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор ...30.10.2018 ММК награжден за лучший проект по модернизации бизнес-процессов
УрБК, Магнитогорск, 30.10.2018. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал одним из победителей всероссийского ...03.12.2014 ОАО «НПК «Уралвагонзавод» удостоено премии правительства РФ в области качества продукции и услуг
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2014. Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» стала лауреатом ежегодной ...