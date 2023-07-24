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ММК получил премию правительства РФ за внедрение лучших практик управления

УрБК, Магнитогорск, 01.08.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал лауреатом премии правительства РФ в области качества за 2022 год. Он отмечен за внедрение лучших практик управления. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба ММК.

Во время конкурса представители ММК с декабря 2021 года вели поэтапную работу, включающую подготовку и утверждение единого отчета по самооценке всех действующих бизнес-процессов предприятия. Комиссия Роскачества оценила документ на 250 баллов, что позволило компании попасть в финал для очной оценки предоставленной информации.

Летом 2022 года на площадке ММК полную рабочую неделю работала комиссия из шести экспертов Роскачества во главе с ведущим экспертом конкурса — начальником отдела эффективности бизнес-процессов Российской системы качества Игорем Горюновым. Аналитики провели диагностику предприятия по девяти ключевым критериям премии, посетили производственную площадку, пообщались с персоналом и встретились с руководством комбината. Также они изучили объекты социальной сферы, побывав во Дворце культуры и на объектах комбинатского спортклуба.

«Мы видим, что ММК уже не первый раз участвует в конкурсе, и отмечаем значительные улучшения. Надеемся, что предприятие будет и дальше так же развиваться, показывать серьезные результаты, несмотря на текущую непростую ситуацию», — отметил И. Горюнов.

После экспертной оценки всех предприятий материалы поступили в совет по присуждению премии, который возглавляет заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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