Знак качества ММК

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вошел в число победителей 2022 года премии правительства РФ за производственные достижения и внедрение лучших практик управления.Гендиректор ММК Павел Шиляев, которому заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров вручил награду, отметил, что комбинат регулярно входит в число лучших производителей листового, сортового проката и проката с покрытием в России.«Магнитогорский металлургический комбинат уделяет большое внимание работе над качеством. Качество и максимальное доверие со стороны наших клиентов — приоритет деятельности ММК. В компании разработан кейс стратегических инициатив, в котором первоочередным стало стремление стать поставщиком № 1 среди самых требовательных потребителей. И сегодняшняя награда — подтверждение того, что нам уже многое удалось сделать в этом направлении», — подчеркнул П. Шиляев.Стоит отметить, что в текущем году ММК продолжил внедрять новые практики управления для повышения качества работы предприятия. Одной из них стал цифровой проект ММК «Операционная эффективность договорной деятельности», который позволяет компании ежегодно экономить около 45 млн руб. Эта инновация уже получила признание в номинации «Операционная эффективность: непрерывные улучшения» на конкурсе «Трансформация», который прошел в рамках Недели инноваций и производительности IN'HUB на площадке особой экономической зоны «Иннополис» в Татарстане.Нововведение призвано повысить эффективность процесса согласования договорных документов с использованием цифровых технологий, направленных на снижение непроизводительных потерь. Объем договорной работы на ММК и в Группе компаний достигает 30 тыс. контрактов в год, в нее вовлечены более 12 тыс. человек. Этот процесс в компании до недавних пор характеризовался высокими трудозатратами, большим количеством ручных операций и отсутствием прозрачности. Кроме того, имелась необходимость импортозамещения текущих IT-решений в области документооборота.В ходе реализации проекта была проведена комплексная оптимизация и цифровизация процесса согласования договорных документов. В качестве основы был выбран программный продукт АТАЧ — система электронного документооборота, спроектированная совместно с ООО «ММК-ПРАВО», реализованная отделом корпоративных разработок ООО «ММК-Информсервис» и успешно внедренная в Группе ПАО «ММК».Были внедрены формы типовых договоров с автоформированием текста и минимальным количеством шагов согласований. Также внедрены роботы-помощники на этапах согласования договорных документов и создана поисковая система.Результатом реализации проекта стало снижение трудозатрат в подразделениях ПАО «ММК» и в Группе, ускорение операций по согласованию договорных документов на 78%, унификация маршрутов согласования. Полностью исключены потери бумажных документов и практически устранены «технические» замечания в работе юристов, а рост производительности составил 80%.