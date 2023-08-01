ММК стал лауреатом правительственной премии в области качества

УрБК, Магнитогорск, 01.08.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал лауреатом премии правительства РФ в ...17.07.2023 ММК возглавил список лучших российских производителей листового проката и металлопроката с покрытием
УрБК, Магнитогорск, 17.07.2023. ММК занял первое место среди российских производителей и поставщиков плоского проката, ...28.11.2019 Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников стал лауреатом премии «Директор года»
УрБК, Магнитогорск, 28.11.2019. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) ...22.11.2018 Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников стал лауреатом премии «Директор года»
УрБК, Магнитогорск, 22.11.2018. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор ...21.11.2017 ММК стал победителем национального конкурса в области импортозамещения «Приоритет-2017»
УрБК, Магнитогорск, 21.11.2017. Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом национальной премии в области ...