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ММК стал лауреатом правительственной премии в области качества

УрБК, Магнитогорск, 20.10.2023. В Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии правительства РФ за производственные достижения и внедрение лучших практик управления. В число победителей 2022 года вошел Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).

ММК стал лауреатом правительственной премии в области качества
Фото предоставлено пресс-службой ММК

Гендиректор ММК Павел Шиляев, которому заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров вручил награду, отметил, что комбинат регулярно входит в число лучших производителей листового, сортового проката и проката с покрытием в России, сообщает пресс-служба ПАО «ММК».

«Магнитогорский металлургический комбинат уделяет большое внимание работе над качеством — качество и максимальное доверие со стороны наших клиентов — приоритет деятельности ММК. В компании разработан кейс стратегических инициатив, в котором первоочередным стало стремление стать поставщиком № 1 среди самых требовательных потребителей. И сегодняшняя награда — подтверждение того, что нам уже многое удалось сделать в этом направлении», — отметил Павел Шиляев.

Премии правительства Российской Федерации в области качества вручаются с 1996 года на конкурсной основе — заявки на участие в этом году подали 433 организации, из которых победителями признаны 12.
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