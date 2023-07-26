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Вчера, 17:03

Курс доллара США с начала торгов снизился на 0,16%

УрБК, Москва, 31.07.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 91,56 руб., евро — 100,97 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,16%, европейской — вырос на 0,05%.
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