Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,96%

УрБК, Москва, 30.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,96 руб., евро — 76,26 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,72%, европейской — снизился на 0,96%.

Материалы по теме

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,15%

УрБК, Москва, 27.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,29 руб., евро — ...

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,38%

УрБК, Москва, 25.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,01 руб., евро — ...

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,24%

УрБК, Москва, 23.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,66 руб., евро — ...

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,6%

УрБК, Москва, 16.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,38 руб., евро — ...

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,58%

УрБК, Москва, 10.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,58 руб., евро — ...