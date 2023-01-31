Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,6%

УрБК, Москва, 02.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,03 руб., евро — 76,92 руб.
С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,24%, европейской — вырос на 0,6%.
УрБК, Москва, 31.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,62 руб., евро — ...30.01.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,96%
УрБК, Москва, 30.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,96 руб., евро — ...27.01.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,15%
УрБК, Москва, 27.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,29 руб., евро — ...25.01.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,38%
УрБК, Москва, 25.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,01 руб., евро — ...23.01.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,24%
УрБК, Москва, 23.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,66 руб., евро — ...