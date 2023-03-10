Свердловская область получила специальный казначейский кредит на ремонт семи дополнительных участков дорог

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. Минтрансу Свердловской области поручено в течение 2023-2025 годов отремонтировать более ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил за три года отремонтировать более 190 дорожных участков

УрБК Екатеринбург, 27.11.2018. Почти 2 млрд руб. поступят в бюджет Свердловской области из федеральной казны в рамках ...

В 2019 году Свердловская область получит почти 2 млрд рублей на ремонт дорог

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. По итогам 2017 года на территории екатеринбургской агломерации в нормативное состояние ...

На территории екатеринбургской агломерации в нормативное состояние приведено 34% дорог

Власти Свердловской области намерены в 2017 году отремонтировать 112 км автодорог

В Свердловской области на ремонт дорог во II кв. этого года будет выделено 1,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2012. В Свердловской области на ремонт дорог во втором квартале 2012 года будет выделено 1,7 ...