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Вчера, 15:06

Свердловская область получила специальный казначейский кредит на ремонт семи дополнительных участков дорог

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Свердловская область получила специальный казначейский кредит в 1,5 млрд руб., который позволит дополнительно отремонтировать семь участков региональных дорог общей протяженностью свыше 50 км. Изначально эти деньги планировалось довести в 2024-2025 годах, но опережающее финансирование позволит провести работы в 2023 году, сообщает департамент информационной политики региона.

«Специальный казначейский кредит позволяет ускорить обновление дорожной сети региона. Расширяется перечень ремонтируемых дорог. Это серьезно усилит реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области», — подчеркнул начальник регионального Управления автодорог Вячеслав Данилов.

Большая часть подлежащих ремонту участков расположена на севере области или в промышленных районах. Работы пройдут на автодорогах Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, Верхняя Пышма — Невьянск, двух участках Серов — Североуральск — Ивдель, двух участках Верхняя Тура — Качканар, на участке село Краснослободское — село Липчинское — граница Тюменской области.
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