Свердловская область получила специальный казначейский кредит на ремонт семи дополнительных участков дорог

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. Минтрансу Свердловской области поручено в течение 2023-2025 годов отремонтировать более ...27.11.2018 В 2019 году Свердловская область получит почти 2 млрд рублей на ремонт дорог
УрБК Екатеринбург, 27.11.2018. Почти 2 млрд руб. поступят в бюджет Свердловской области из федеральной казны в рамках ...08.06.2018 На территории екатеринбургской агломерации в нормативное состояние приведено 34% дорог
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. По итогам 2017 года на территории екатеринбургской агломерации в нормативное состояние ...17.05.2017 Власти Свердловской области намерены в 2017 году отремонтировать 112 км автодорог
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2017. Министерство транспорта и связи Свердловской области опубликовало список региональных ...16.08.2012 В Свердловской области на ремонт дорог во II кв. этого года будет выделено 1,7 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2012. В Свердловской области на ремонт дорог во втором квартале 2012 года будет выделено 1,7 ...