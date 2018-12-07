УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:43

В июле стоимость куриного мяса в крупных торговых сетях России достигла 350 рублей за килограмм

УрБК, Москва, 31.07.2023. В июле максимальная стоимость куриного мяса в розничных магазинах достигла 350 руб. за 1 кг, по данным аналитиков компании Emeat. При этом, по информации Росстата, в первых числах третьей декады июля средние цены на курицу достигали 196 руб. 93 коп. за 1 кг, сообщает «Коммерсантъ».

Эксперты Единой межведомственной информационно-статистической системы отмечают, что в июне средняя цена за 1 кг куриного мяса увеличилась на 6,8% и составила 193 руб. 48 коп. Предыдущая максимальная цена достигала 190 руб. 85 коп. за 1 кг, она была зафиксирована в апреле 2022 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.12.2018 В Екатеринбурге средняя цена мяса курицы выше, чем в Москве, на 76 рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. Средняя цена мяса курицы в Екатеринбурге составила 281 руб. за кг. Мясо индейки в ...

12.01.2016 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков выросла до 10,1%

УрБК, Москва, 12.01.2016. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за ...

16.02.2015 Объем импорта мяса в Россию с начала 2015 года сократился в 4,1 раза

Объем мяса, ввозимого в Россию из-за рубежа, с начала текущего года сократился в 4,1 раза, сообщает Минсельхоз России. ...

16.02.2015 Объем импорта мяса в Россию с начала 2015 года сократился в 4,1 раза

УрБК, Москва, 16.02.2015. Объем мяса, ввозимого в Россию из-за рубежа, с начала текущего года сократился в 4,1 раза, ...

22.07.2013 Максимальная ставка топ-10 по вкладам упала до 9,16%

УрБК, Москва, 22.07.2013. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам за вторую декаду июля ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (11)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18