В июле стоимость куриного мяса в крупных торговых сетях России достигла 350 рублей за килограмм

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. Средняя цена мяса курицы в Екатеринбурге составила 281 руб. за кг. Мясо индейки в ...12.01.2016 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков выросла до 10,1%
УрБК, Москва, 12.01.2016. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за ...16.02.2015 Объем импорта мяса в Россию с начала 2015 года сократился в 4,1 раза
Объем мяса, ввозимого в Россию из-за рубежа, с начала текущего года сократился в 4,1 раза, сообщает Минсельхоз России. ...16.02.2015 Объем импорта мяса в Россию с начала 2015 года сократился в 4,1 раза
УрБК, Москва, 16.02.2015. Объем мяса, ввозимого в Россию из-за рубежа, с начала текущего года сократился в 4,1 раза, ...22.07.2013 Максимальная ставка топ-10 по вкладам упала до 9,16%
УрБК, Москва, 22.07.2013. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам за вторую декаду июля ...