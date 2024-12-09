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09.12.2024

Средняя стоимость селедки под шубой в России за год выросла на 13%

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. Средняя стоимость селедки под шубой (в расчете на четырех человек) в России за год выросла на 13%, составив 263 рубля. Цены оливье увеличилась на 9%, до 529 рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

В исследовании учитывались цены на традиционные ингридиенты новогодних салатов, такие как: колбаса, сельдь, яйца, майонез, картофель, лук, свекла и другие. Больше всего подорожали овощи. Картофель — на 65%, репчатый лук — на 26% и свекла — на 23% (в расчете на 1 кг). Снижение цены не зафиксировано ни по одному из ингредиентов.

Однако средняя стоимость базового салатного набора в торговых сетях ниже значения, который зафиксировал Росстат. По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, набор оливье (при учете самых доступных продуктов) за год прибавил лишь 2,35%, составив 356 руб. По данным АКОРТ, средние цены в торговых сетях на картофель ниже цен Росстата на 18%, на морковь — на 37,5%, на свеклу — почти на 15%, Цены на куриные яйца и сельдь меньше на 14% и 10% соответственно.

«В преддверии Нового года крупные торговые сети стремятся обеспечить низкие цены на востребованные продукты, несмотря на рост издержек и влияние урожая на стоимость овощей. Ритейлерам удалось сохранить базовую стоимость главного новогоднего салата на уровне значительно ниже продовольственной инфляции. В абсолютных цифрах стоимость ингредиентов для любимых новогодних салатов в крупных торговых сетях остается более доступной», — отметил эксперт.
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