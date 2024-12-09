Средняя стоимость селедки под шубой в России за год выросла на 13%

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. С 9 по 16 сентября в Свердловской области значительно снизились цены на картофель (на ...

На Среднем Урале цены на картофель за неделю снизились на 12%

На Среднем Урале за неделю цены на картофель упали еще почти на 9%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. С 3 по 9 сентября в Свердловской области опять значительнее всего подешевел картофель ...