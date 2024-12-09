Средняя стоимость селедки под шубой в России за год выросла на 13%

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. С 9 по 16 сентября в Свердловской области значительно снизились цены на картофель (на ...12.09.2024 На Среднем Урале за неделю цены на картофель упали еще почти на 9%
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. С 3 по 9 сентября в Свердловской области опять значительнее всего подешевел картофель ...18.01.2024 Росстат зафиксировал снижение цен на куриные яйца и куриное мясо
УрБК, Москва, 18.01.2024. В период с 10 по 15 января куриные яйца подешевели на 0,2%, куриное мясо — на 0,9%. Об этом ...22.12.2022 Стоимость салата оливье в Свердловской области за год выросла на 7,5%
Стоимость салата оливье в Свердловской области в ноябре 2022 года составила 460,96 руб. Это на 7,52% больше показателя ...22.12.2022 Стоимость салата оливье в Свердловской области за год выросла на 7,5%
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. Стоимость салата оливье в Свердловской области в ноябре 2022 года составила 460,96 руб. ...