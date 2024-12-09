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Стоимость ингредиентов для салата селедка под шубой за год увеличилась на 11%

УрБК, Москва, 18.12.2024. Стоимость ингредиентов для салата селедка под шубой за год увеличилась на 11%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование IT-компании АТОЛ.

«Селедку под шубой россияне приготовят в среднем за 512 рублей — эта сумма на 11% выше прошлогодних показателей. Цена на овощи, которые используются в приготовлении салата, выросла: 1 кг репчатого лука россияне могут приобрести за 51 рубль (+4% относительно 2023 года), моркови — 60 руб. (+10%), свеклы — 34 рубля (+3%). Сельдь для новогоднего блюда обойдется в 198 рублей (+11%)», — отметили авторы документа.

Также выросла стоимость и других продуктов для праздничного стола. Как отметили аналитики, сильно увеличилось в цене мясо курицы — 1 кг стоит 288 руб. Это на 24% больше, чем год назад. Стоимость 1 кг мандаринов выросла на 18%, до 248 руб.

Средняя цена банки красной икры составила 827 руб. Это на 12% больше, чем годом ранее. Купить бутылку шампанского в среднем можно за 347 рублей (+13%). За год средняя стоимость новогоднего стола увеличилась на 12%, составив 3 177 руб.
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