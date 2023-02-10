УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:24

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительный 141 млн рублей на ремонт и строительство дорог в муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил дополнительные 141,7 млн руб. на ремонт и строительство дорог в четырех муниципалитетах. Соответствующее решение закреплено в постановлении регионального правительства, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Богданович получит 63 млн руб. на капитальный ремонт моста через реку Кунару на улице Степана Разина. В Нижний Тагил направлено 25,3 млн руб. на продолжение реконструкции Исинского тракта. На текущие ремонты улично-дорожной сети в Белоярском городском округе выделено 23,4 млн руб. В Пелым поступит 30 млн руб. на первый этап строительства дороги к поселку Атымья.

Отметим, что в начале года в виде иных межбюджетных трансфертов на строительство, реконструкцию, текущий и капитальный ремонт дорог местного значения муниципалитетам передали 1,9 млрд руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.02.2023 Дегтярск и Заречный получат 313 млн рублей на строительство дорог

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Правительство Свердловской области выделило 313 млн руб. Дегтярску и Заречному на ...

02.02.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил 2,4 млрд рублей на ремонт муниципальных мостов и дорог

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил более 2,4 млрд руб. на ремонт ...

15.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился направить дополнительно 85 млн рублей на строительство дорог в городах региона

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился направить дополнительно 85 млн ...

21.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил выделение 250 млн рублей на ремонт муниципальных дорог

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2022. Правительство Свердловской области выделило 250 млн руб. на проведение ремонта ...

23.03.2017 Свердловское правительство в 2017 году направит муниципалитетам 3,6 млрд рублей на ремонт и строительство автодорог

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2017. На заседании правительства Свердловской области утверждено постановление о ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (11)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18