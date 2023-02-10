Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительный 141 млн рублей на ремонт и строительство дорог в муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил дополнительные 141,7 млн руб. на ремонт и строительство дорог в четырех муниципалитетах. Соответствующее решение закреплено в постановлении регионального правительства, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Богданович получит 63 млн руб. на капитальный ремонт моста через реку Кунару на улице Степана Разина. В Нижний Тагил направлено 25,3 млн руб. на продолжение реконструкции Исинского тракта. На текущие ремонты улично-дорожной сети в Белоярском городском округе выделено 23,4 млн руб. В Пелым поступит 30 млн руб. на первый этап строительства дороги к поселку Атымья.



Отметим, что в начале года в виде иных межбюджетных трансфертов на строительство, реконструкцию, текущий и капитальный ремонт дорог местного значения муниципалитетам передали 1,9 млрд руб.