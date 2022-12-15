Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил 2,4 млрд рублей на ремонт муниципальных мостов и дорог

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил более 2,4 млрд руб. на ремонт дорог и мостов в муниципалитетах региона в 2023 году. Постановление и распределении субсидий и межбюджетных трансфертов муниципалитетам одобрено в ходе заседания областного кабинета министров, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Средства распределены в рамках государственной программы по развитию транспортного комплекса. Всего в формате межбюджетных трансфертов поступит 1,9 млрд руб. на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения. В том числе 14 муниципалитетов получат деньги из региональной казны.
Кроме того, в виде субсидий на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных дорог губернатор распределил еще 497 млн руб. Из них 70,6 млн руб. получит Артемовский городской округ на реконструкцию автодороги на улице Энергетиков. Еще 183 млн руб. пойдут Байкаловскому сельскому поселению на реконструкцию дороги деревня Шаламы — деревня Соколова — деревня Сапегина.
На капитальные ремонты дорог направлено 243,4 млн руб. В том числе 127,3 млн руб. получит Ирбит на капремонт дороги в деревне Большая Кочевка. Михайловску достанется 116,1 млн руб. на капремонт улицы Кирова.
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