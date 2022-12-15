Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил 2,4 млрд рублей на ремонт муниципальных мостов и дорог

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился направить дополнительно 85 млн рублей на строительство дорог в городах региона

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2017. На заседании правительства Свердловской области утверждено постановление о ...

Свердловское правительство в 2017 году направит муниципалитетам 3,6 млрд рублей на ремонт и строительство автодорог

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2012. На содержание автодорог Свердловской области в 2012–2013 годах направлено 5,7 млрд ...

В 2012–2013 годах на содержание дорог Свердловской области направлено 5,7 млрд рублей

В 2012 году на строительство дорог в районе Академический из дорожного фонда Свердловской области будет выделено 50 млн. рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2012. Решение о создании в Свердловской области дорожного фонда может позволить ...