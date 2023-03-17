Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект размещения водовода в планировочном районе Истокский

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. В исторической части Екатеринбурга появится новая улица. Дорога с тротуарами и ...17.03.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, где будет реализован второй этап ...17.03.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, ...14.10.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории в поселке Шабровском
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории в ...29.03.2021 В Екатеринбурге утвердили схему сети водоснабжения для проведения Всемирных студенческих игр
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, ...