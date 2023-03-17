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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект размещения водовода в планировочном районе Истокский

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, предназначенной для размещения водовода в планировочном районе Истокском. Планируется, что к 2040 году за аэропортом Кольцово появится микрорайон на 120 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проведение водовода на отдаленные территории планировочной застройки позволит обеспечить этот район сетями централизованного водоснабжения. Протяженность линейного объекта составит 5,5 км, а диаметр — 630 мм. Водовод будет включать в себя насосную станцию и два резервуара для чистой воды. Также территория будет обеспечена коллектором хозяйственно-бытовой канализации.

Согласно планам, в Истокском предполагается возведение полноценного микрорайона. Он будет включать в себя многоквартирные дома и коттеджи, таунхаусы, образовательные учреждения, медицинский центр, логистический и научный кластеры, индустриальный парк, а также ряд спортивных объектов. До 2040 года строители рассчитывают возвести здесь 4 млн кв. м. жилья.

Ранее Алексей Орлов анонсировал строительство новой улицы в исторической части Екатеринбурга. Дорога с тротуарами и элементами благоустройства будет проложена между улицами Мамина-Сибиряка и Свердлова.
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