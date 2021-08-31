Объем выдачи ипотечных кредитов в РФ за месяц вырос на 8%

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В июле количество выданных российскими банками ипотечных кредитов снизилось на 20,6%

За июль 2021 года российские банки выдали 433,077 млрд руб. в виде ипотечных жилищных кредитов. В июне этот показатель ...

В июле количество выданных российскими банками ипотечных кредитов снизилось на 20,6%

УрБК, Москва, 31.08.2021. За июль 2021 года российские банки выдали 433,077 млрд руб. в виде ипотечных жилищных ...

Просроченная задолженность по ипотеке в РФ в январе выросла на 14,5%

Российские банки в январе 2018 года выдали заемщикам ипотечные кредиты на общую сумму 148,2 млрд руб., что в 2,1 раза ...

Просроченная задолженность по ипотеке в РФ в январе выросла на 14,5%

УрБК, Москва, 01.03.2018. Российские банки в январе 2018 года выдали заемщикам ипотечные кредиты на общую сумму 148,2 ...

За восемь месяцев 2017 года объем выдачи ипотечных кредитов превысил 1 трлн рублей

УрБК, Москва, 06.10.2017. Российские банки в январе-августе 2017 года предоставили более 600 тыс. ипотечных жилищных ...