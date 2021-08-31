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Объем выдачи ипотечных кредитов в РФ за месяц вырос на 8%

УрБК, Москва, 28.07.2023. Российские банки в июне выдали гражданам ипотечные кредиты на сумму 626,7 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 8%, сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы Банка России.

Отмечается, что показатель превысил отметку в 600 млрд руб. третий раз в истории.

Общее число выданных кредитов за месяц увеличилось на 6,3%, до 167,8 тыс. штук.

Общая задолженность по ипотечным платежам в июне составила 15,44 трлн руб., что на 2,4% больше майских показателей.

Средняя ипотечная ставка за месяц поднялась 0,05 п. п., до 8,45%. Средний срок выплаты по жилищному кредиту по-прежнему составляет чуть более 24 лет.
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