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Объем выдачи ипотечных кредитов в РФ за месяц вырос на 8%

УрБК, Москва, 28.07.2023. Российские банки в июне выдали гражданам ипотечные кредиты на сумму 626,7 млрд руб. По ...

В июле количество выданных российскими банками ипотечных кредитов снизилось на 20,6%

За июль 2021 года российские банки выдали 433,077 млрд руб. в виде ипотечных жилищных кредитов. В июне этот показатель ...

В июле количество выданных российскими банками ипотечных кредитов снизилось на 20,6%

УрБК, Москва, 31.08.2021. За июль 2021 года российские банки выдали 433,077 млрд руб. в виде ипотечных жилищных ...

Просроченная задолженность по ипотеке в РФ в январе выросла на 14,5%

Российские банки в январе 2018 года выдали заемщикам ипотечные кредиты на общую сумму 148,2 млрд руб., что в 2,1 раза ...

Просроченная задолженность по ипотеке в РФ в январе выросла на 14,5%

УрБК, Москва, 01.03.2018. Российские банки в январе 2018 года выдали заемщикам ипотечные кредиты на общую сумму 148,2 ...