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Средняя максимальная ставка по вкладам в РФ сохранилась на уровне 7,83%

УрБК, Москва, 28.07.2023. Во второй декаде июля 2023 года средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках составила 7,83%. Показатель остается на этом уровне с первой декады июня, сообщает Банк России.

Для расчета средней максимальной процентной ставки используется среднее арифметическое процентных ставок десяти кредитных организаций.

Отметим, что 21 июля Банк России впервые с сентября повысил ключевую ставку — с 7,5% до 8,5%. Этот шаг должен увеличить привлекательность вкладов и способствовать появлению более выгодных продуктов. Банки уже начали поднимать доходность депозитов.
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