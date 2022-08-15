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Средняя ставка по вкладам крупнейших банков РФ остановилась на уровне 10,18%

Среднее арифметическое максимальных ставок десяти крупнейших банков РФ к концу первой декады октября составило 10,18%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центробанка по итогам мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц.

Согласно данным Банка России, в третьей декаде сентября максимальная ставка находилась на таком же уровне — 10,189%. Таким образом, ставка по вкладам не меняется уже почти месяц.

Отмечается, что этот показатель стабильно увеличивался со второй декады июля текущего года. В последний раз незначительный прирост ставка по вкладам демонстрировала в третьей декаде прошлого месяца. Это связывалось с решением регулятора 15 сентября повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 13%. Тогда средние максимальные ставки по вкладам выросли на 0,5 п. п.

По мнению экспертов, банки заняли выжидательную позицию и не заинтересованы в увеличении стоимости фондирования. В свою очередь, россияне также не торопятся перекладывать средства даже при возникновении привлекательных предложений — реально за изменениями условий следят не более 20% вкладчиков.
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