УрБК, Москва, 16.10.2023. Среднее арифметическое максимальных ставок десяти крупнейших банков РФ к концу первой декады ...

Средняя ставка по вкладам крупнейших банков РФ остановилась на уровне 10,18%

УрБК, Москва, 15.08.2022. В первой декаде августа среднее значение максимальной ставки по рублевым вкладам российских ...

Средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков снизилась до 6,83%

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков в РФ выросла до 4,37% годовых

УрБК, Москва, 29.10.2020. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков в РФ, привлекающих наибольший ...