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Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%

УрБК, Москва, 28.07.2023. Девять из топ-20 крупнейших российских банков увеличили доходность вкладов после роста ключевой ставки Центробанка до 8,5%. В среднем ставки по депозитам составляют 6,9-7,84%, но в некоторых случаях могут доходить до 11%, сообщает газета «Известия».

В «Промьсвязьбанке» рассказали, что в условиях роста кредитования финансовым организациям нужны дополнительные ресурсы, поэтому они повышают ставки по вкладам. Если темпы выдачи займов уменьшатся, то у банков снизится потребность в ликвидности, поэтому повышение процентов по вкладам тоже замедлится. Но сейчас ставки по депозитам до шести месяцев могут вырасти на 1 процентный пункт (п. п.), на более долгий срок — на 0,5-1 п. п., считают представители банка.
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