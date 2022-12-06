Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%

УрБК, Москва, 06.12.2022. По итогам третьей декады ноября средняя максимальная процентная ставка в десяти крупнейших ...

В российских банках шестую декаду подряд растут ставки по вкладам

Ставки по вкладам в крупнейших банках России опустились до двухлетнего минимума

УрБК, Москва, 26.07.2016. Средний размер максимальной процентной ставки по вкладам в топ-10 крупнейших банков РФ во II ...