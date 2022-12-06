Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%

УрБК, Москва, 06.12.2022. По итогам третьей декады ноября средняя максимальная процентная ставка в десяти крупнейших ...26.07.2016 Ставки по вкладам в крупнейших банках России опустились до двухлетнего минимума
УрБК, Москва, 26.07.2016. Средний размер максимальной процентной ставки по вкладам в топ-10 крупнейших банков РФ во II ...02.04.2015 Сбербанк России снизил ставки по вкладам
УрБК, Москва, 02.04.2015. Сбербанк России снизил ставки по вкладам в рублях для массовых клиентов в среднем на 1 ...04.09.2014 ЦБ: 150 российских банков завышают ставки по вкладам
УрБК, Москва, 04.09.2014. Порядка 150 российских банков завышают ставки по вкладам. У 297 кредитных организаций ставка ...14.05.2013 ГК «АСВ»: процентные ставки по вкладам могут снизиться
УрБК, Москва, 14.05.2013. Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках ...