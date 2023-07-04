УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:18

В Свердловской области до 2 августа объявили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«С 20.00 27 июля до 20.00 2 августа на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.07.2023 В Свердловской области до 7 июля продлили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия ...

04.05.2023 В Свердловской области до 7 мая будет действовать предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия ...

19.04.2023 В Свердловской области до 21 апреля будет действовать предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия ...

10.04.2023 В Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности с 10 по 13 апреля

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Свердловской области с 20.00 10 апреля ожидаются неблагоприятные метеорологические ...

04.04.2023 До вечера 5 апреля на Среднем Урале ожидаются неблагоприятные метеорологические условия

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев30.06.2023«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга30.06.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди30.06.2023В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время полетов на аэродроме «Логиново»
Архив новостей
Июль 2023 (675)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18