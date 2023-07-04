В Свердловской области до 2 августа объявили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«С 20.00 27 июля до 20.00 2 августа на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.