Официальный курс доллара США снизился на 4 коп., евро вырос на 2 коп.

УрБК, Москва, 27.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 июля 2023 года. Курс долл. США снизился на 4,77 коп., до 90,04 руб., евро вырос на 2,38 коп., до 99,71 руб.