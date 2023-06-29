Госдума одобрила упрощающие процедуру внесудебного банкротства проекты

УрБК, Москва, 29.06.2023. Госдума в первом чтении одобрила законопроект «О налоге на сверхприбыль». По нему ...10.03.2021 Президент РФ поручил в течение месяца доработать поправки в закон о банкротстве
УрБК, Москва, 10.03.2021. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в течение месяца доработать поправки в ...01.09.2020 В России вступил в силу закон об упрощении процедуры банкротства граждан
УрБК, Москва, 01.09.2020. С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон «О банкротстве», которые дают ...21.05.2015 Около 7 тыс. свердловчан могут инициировать свое банкротство с 1 июля
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2015. В Свердловской области количество частных заемщиков, которые имеют долг более 500 тыс. ...29.04.2009 Президент РФ Дмитрий Медведев внес изменения в отдельные законодательные акты РФ, направленные на совершенствование регулирования процедур банкротства
УрБК, Москва, 29.04.2009. Федеральным законом внесены изменения в законодательные акты РФ, направленные на ...