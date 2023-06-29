Госдума одобрила упрощающие процедуру внесудебного банкротства проекты

УрБК, Москва, 26.07.2023. Государственная дума в третьем чтении одобрила поправки в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты. Нововведения должны упростить процедуру внесудебного банкротства, сообщается на сайте парламента.



Минимальная сумма задолженности, при которой разрешается инициировать внесудебное банкротство, снижена с 50 тыс. руб. до 25 тыс. Максимальный размер долга увеличен с 500 тыс. руб. до 1 млн.



Процедура стала доступна гражданам, чьим основным доходом выступает пенсия, и получателям ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, не имеющим имущества, на которое можно провести взыскание.