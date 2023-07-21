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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на организацию стенда на выставке 100+ TECHNO BUILD 2023

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора на выполнение работ по организации стенда, строительства, монтажа и демонтажа выставочной экспозиции общей площадью 100 кв. м. на Международном строительном форуме и выставке 100+ TECHNO BUILD 2023.

Начальная цена выполнения работ не определена. Даты проведения выставки — с 3 по 6 октября 2023 года. Даты монтажа стенда — с 29 сентября по 1 октября 2023 года. Дата демонтажа стенда — 7 октября 2023 года. Место выполнения работ: площадка Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» по адресу Экспо-бульвар, 2.

Заверенные документы для оценки экспертными службами необходимо направить на электронную почту S.Frits@kortros.ru. Также оферту можно подать с 26 июля по 11 августа 2023 года в письменной форме в запечатанном конверте по адресу 620105, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 214. Либо — на электронной торговой площадке ЭТП В2В. Запрос предложений № 3381050.
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