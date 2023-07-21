Официальный курс доллара США снизился на 39 коп., евро — на 66 коп.

УрБК, Москва, 26.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 июля 2023 года. Курс долл. США снизился на 39,45 коп., до 90,09 руб., евро — на 66,96 коп., до 99,69 руб.