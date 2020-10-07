Положительное сальдо торговых операций в России сократилось до 5 млрд рублей

Внешнеторговый оборот России в январе-августе 2020 составил 354,8 млрд долл. США. Это на 18,3% меньше уровня ...12.10.2016 За восемь месяцев 2016 года внешнеторговый оборот РФ сократился на 16,8%
УрБК, Москва, 12.10.2016. Внешнеторговый оборот РФ за январь-август 2016 года сократился на 16,8% — до 334,3 млрд долл. ...29.04.2015 Объем экспорта российских товаров за год сократился на 36,6%
УрБК, Москва, 29.04.2015. Объем экспорта российских товаров в марте 2015 года сократился на 36,3% по сравнению с мартом ...05.12.2014 Объем импорта в России за 10 месяцев 2014 года сократился на 3,4%
УрБК, Москва, 05.12.2014. За период с января по октябрь 2014 года внешнеторговый оборот России уменьшился на 3,4% и ...14.01.2013 Отток капитала из России за 2012 год составил 56,8 млрд долларов
УрБК, Москва, 14.01.2013. Объем чистого вывоза капитала из России частным сектором за 2012 год составил 56,8 млрд долл. ...