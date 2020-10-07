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Вчера, 18:01

Положительное сальдо торговых операций в России сократилось до 5 млрд рублей

УрБК, Москва, 25.07.2023. Положительное сальдо текущих операций в России во II квартале сократилось до 5 млрд долл. США. В аналогичный период 2022 года оно составляло 77 млрд долл. США, в 2021 — 17 млрд долл. США. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

Снижение профицита связано с сокращением профицита торгового баланса после восстановления импорта товаров и снижения экспорта. Из-за увеличения импорта услуг, связанного с зарубежными поездками россиян, стал шире дефицит баланса услуг.

Стоимостный объем экспорта товаров стал меньше на 33% относительно 2022 года. Это объясняется уменьшением физического объема поставок из-за внешних ограничений и замедления роста глобальной экономики.

Однако вырос на 35% стоимостный объем импорта. Уменьшение импорта из Евросоюза удалось компенсировать поставками из других стран. Также росту показателя способствовал параллельный импорт.
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