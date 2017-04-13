Банк России связал ослабление рубля с сокращением сальдо торгового баланса

УрБК, Москва, 13.04.2017. Первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева считает, что укрепление российской валюты ...

УрБК, Москва, 10.11.2014. Курс рубля в настоящее время ниже его естественного значения. Такое мнение высказал в Пекине ...

Алексей Улюкаев: Курс рубля ниже естественного его значения

УрБК, Москва, 15.07.2011. Положительное сальдо торгового баланса РФ с учетом торговли с Белоруссией и Казахстаном ...

Положительное сальдо торгового баланса РФ за январь — май 2011 года выросло на 9,4%

ООО КБ «Кольцо Урала»: При сохранении ЦБ действующей политики, до декабря можно уверенно говорить об отсутствии значительных колебаний курса рубля

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2010. «В ближайшие три года инфляция пойдет на убыль: в 2011 году она будет меньше 7%, в 2012 ...