Банк России связал ослабление рубля с сокращением сальдо торгового баланса

УрБК, Москва, 13.04.2017. Первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева считает, что укрепление российской валюты ...10.11.2014 Алексей Улюкаев: Курс рубля ниже естественного его значения
УрБК, Москва, 10.11.2014. Курс рубля в настоящее время ниже его естественного значения. Такое мнение высказал в Пекине ...15.07.2011 Положительное сальдо торгового баланса РФ за январь — май 2011 года выросло на 9,4%
УрБК, Москва, 15.07.2011. Положительное сальдо торгового баланса РФ с учетом торговли с Белоруссией и Казахстаном ...21.09.2010 ООО КБ «Кольцо Урала»: При сохранении ЦБ действующей политики, до декабря можно уверенно говорить об отсутствии значительных колебаний курса рубля
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2010. «В ближайшие три года инфляция пойдет на убыль: в 2011 году она будет меньше 7%, в 2012 ...06.04.2010 ООО КБ «Кольцо Урала»: Банк России понизит границы плавающего диапазона бивалютной корзины
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2010. Банк России опубликовал предварительную оценку платежного баланса страны за I квартал ...