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Банк России связал ослабление рубля с сокращением сальдо торгового баланса

УрБК, Москва, 05.07.2023. Снижение курса рубля связано с сокращением сальдо торгового баланса РФ. С таким заявлением выступила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.

«Основные факторы мы определяем так же, как и раньше, — это торговый баланс. Пару дней назад были опубликованы данные по платежному балансу, мы видим существенное сокращение текущего сальдо по сравнению с прошлым годом», — цитирует ее «Прайм».

Сальдо изменилось из-за сокращения экспортной выручки, снижения цен на сырье, а также из-за восстановления импорта на фоне роста экономики, утверждает К. Юдаева.

Спикер отметила, что в последние полтора года ведущим валютным рынком стал юаневый, а ликвидность долларового и еврового снизилась. Но Банк России не видит «каких-то нерегулярностей»: с обеих сторон есть продавцы и покупатели, отсутствуют расхождения по курсу между разными рынками. Новые риски финансовой стабильности не появились.

Также К. Юдаева сказала, что на рынке мало крупных сделок, которые разово двигают курс. Более существенно на него влияют налоговые периоды.

Уточним, что накануне курс евро впервые с 29 марта 2022 года превысил 90 руб.
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