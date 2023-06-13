УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:37

Курс евро впервые с марта 2022 года превысил 98 рублей

УрБК, Москва, 04.07.2023. По состоянию на 14.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 89,96 руб., евро — 98,10 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 1,42%, европейской — на 1,51%. Евро превысил отметку в 98 руб. впервые с 29 марта 2022 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.06.2023 Курс евро на Московской бирже превысил 90 рублей

УрБК, Москва, 13.06.2023. По состоянию на 14.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 83,62 руб., евро — ...

15.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже превысил 79 рублей

УрБК, Москва, 15.05.2023. По состоянию на 13.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 79,38 руб., евро — ...

20.12.2022 Курс доллара США на Московской бирже впервые с мая превысил 69 руб., евро — 73 руб.

УрБК, Москва, 20.12.2022. По состоянию на 10.30 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,32 руб., евро — ...

28.11.2022 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,75%

УрБК, Москва, 28.11.2022. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,79 руб., евро — ...

11.11.2022 С начала сегодняшних торгов курс евро вырос на 0,64%

УрБК, Москва, 11.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,38 руб., евро — ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей
Архив новостей
Июль 2023 (66)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18