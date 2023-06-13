Курс евро впервые с марта 2022 года превысил 98 рублей

УрБК, Москва, 13.06.2023. По состоянию на 14.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 83,62 руб., евро — ...15.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже превысил 79 рублей
УрБК, Москва, 15.05.2023. По состоянию на 13.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 79,38 руб., евро — ...20.12.2022 Курс доллара США на Московской бирже впервые с мая превысил 69 руб., евро — 73 руб.
УрБК, Москва, 20.12.2022. По состоянию на 10.30 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,32 руб., евро — ...28.11.2022 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,75%
УрБК, Москва, 28.11.2022. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,79 руб., евро — ...11.11.2022 С начала сегодняшних торгов курс евро вырос на 0,64%
УрБК, Москва, 11.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,38 руб., евро — ...