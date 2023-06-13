Курс евро впервые с марта 2022 года превысил 98 рублей

По состоянию на 14.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 89,96 руб., евро — 98,10 руб.



С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 1,42%, европейской — на 1,51%. Евро превысил отметку в 98 руб. впервые с 29 марта 2022 года.